Гроздан Караджов сигнализира ЕК и поиска спешни мерки за критичната ситуация на българо-гръцката граница

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция, причинена от блокадите на гръцки земеделски производители, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

В писмото се посочва, че стачните действия блокират ключови пунктове и основни транзитни коридори. Тежкотоварните автомобили, чакащи за преминаване към Гърция, се сливат с опашките на камиони за Турция, което през последните дни е довело до над 30‑километрови колони по автомагистрала "Марица".

"Това не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави", подчертава в писмото си вицепремиерът Караджов.

Той призовава Европейската комисия да обърне внимание на гръцките компетентни власти, че подобни действия нарушават основни принципи на ЕС. Вицепремиерът Гроздан Караджов настоява за незабавни мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното движение на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международните превози.