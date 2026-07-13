Поклонението пред сина на Весела Лечева ще бъде утре в столичния храм "Света София"

Опелото на сина на Весела Лечева - Мартин Велев, ще се състои утре в София. С дълбока скръб близките му обявиха, че ще изпратят в последния му земен път своя обичан син, съпруг, баща, приятел, близък и колега.

Поклонението ще се състои от 14:00 часа в храм "Света София" в столицата.

36-годишният син на Весела Лечева загина на 10 юли, след като се е ударил във вълна по време на маневриране с джет в района на Ситония на полуостров Халкидики. Това сочат първоначалните данни на гръцката брегова охрана за смъртта на Мартин Велев. При извършената проверка е установено, че българският гражданин е получил нараняване при удара във вълната и затова е паднал във водата.

Той е бил изваден в безсъзнание от друг водач на джет, който бързо се притекъл на помощ. Екип на Спешна помощ е започнал реанимационни действия още на място, но те не са дали резултат. Мартин Велев е транспортиран с линейка до Здравния център в Агиос Николаос, където лекарите са констатирали смъртта му.