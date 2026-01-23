Поледица в Русенско: неучебен ден в няколко общини

Заради силната поледица днес е неучебен ден в няколко общини в Русенско. Учениците в Русе, Бяла, Две могили и Сливо поле няма да имат занятия.

След ледения дъжд вчера над 100 души са потърсили медицинска помощ заради падания. Травматологиите в двете болници са били силно натоварени. Подадени са над 110 сигнала на телефон 112.

Местната власт въведе извънредни мерки. Градският транспорт в Русе е безплатен, както и паркирането в общинските паркинги и платените зони.

От общината съобщиха, че през нощта и от рано сутринта над 150 служители обработват улици и тротоари, за да се подобри безопасността.

Областният управител Драгомир Драганов увери, че обстановката е спокойна – има ток и вода във всички населени места и няма бедствено положение.