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Полицията привиква на разпит певецът Емрах, за да обясни кой е карал автомобила му през пешеходната зона в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 01:07 мин.
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полицията бургас проверява сигнал луксозен автомобил преминал пешеходната зона созопол
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Луксозният автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро. Това научи “По света и у нас” от свои източници.

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.

Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

#скъпа кола #Емрах Стораро #пешеходна алея #Созопол

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