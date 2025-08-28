БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.

Задържан е 28-годишен мъж

Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева. Задържан е 28-годишен мъж.

На 26 август е проведена специализирана операция на ГД "Национална полиция" и областните дирекции на МВР в Пловдив и Стара Загора, под ръководството на Районната прокуратура – Стара Загора. Измамната схема работела чрез онлайн платформи за "бързи кредити". На хората се обяснявало, че след одобрение трябва да преведат "такса" за подготовка на документи по сметка от името на "дежурен юрист". Парите след това били теглени от АТМ устройства чрез финансови мулета. Всяка сметка се ползвала за суми до 20 000 лв.

В Пловдив, при опит за теглене на пари по схемата, полицаите задържали 28-годишен софиянец, временно пребиваващ в града. Събрани са данни, че той притежава задълбочени познания и умения в сферата на високите технологии и лично извършвал тегленията.

При претърсвания на негови жилища в София и Пловдив, както и на личния му автомобил, са намерени и иззети мобилни телефони, симкарти и пластики, банкови карти, документи, лаптопи, компютър, флаш памети и други доказателства.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е с мярка "задържане под стража" до 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

