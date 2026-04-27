Полицията във Варна задържа неправоспособен моторист

Полицията във Варна задържа 34-годишен моторист, който не се подчинил на разпореждане, не спрял за проверка и ударил полицейски автомобил. По-късно мъжът е задържан и при направената проверка е установено, че е неправоспособен, а мотоциклетът е с фалшива регистрационна табела.

Пътните полицаи поискали да направят тест за употреба на наркотични вещества, но мотористът отказал. При обиск в раницата му били намерени две пакетчета с кристалообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство.