Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето

21 непълнолетни без придружител са засечени миналата нощ при акция на полицията във Варна в заведения на крайбрежната алея. На младежите са съставени актове. В проверката участваха служители на "Криминална полиция" и екипи на Първо и Второ районни управления.

Акцията е десета за този летен сезон, уточняват от пресцентъра на МВР-Варна. Целта на операцията е била установяване на малолетни и непълнолетни лица без придружител след 22:00 часа, както и установяване на лица, разпространяващи наркотични вещества.

При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна са проверени 5 питейни заведения и 380 лица.

снимки: МВР-Варна

Инспектиращите служители на реда отчитат, че намалява броят на непълнолетните без придружител след 22:00 часа, а повечето от проверените деца са имали декларации от родителите. Проверките за установяване на нарушения по крайморските заведения ще продължат до края на летния сезон.