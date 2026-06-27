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Пореден международен успех за клуб по спортни танци Бургас на европейската сцена

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Пореден международен успех за клуб по спортни танци Бургас на европейската сцена
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Състезателите на клуб по спортни танци Бургас за пореден път показаха класата на бургаската танцова школа, след като завоюваха престижни отличия на международния турнир, проведен в Грац (Австрия) и затвърдиха позициите си сред елита на европейските и световните спортни танци.

Най-добро беше представянето на шампионите на България Артур Власенко и Ивелина Карчева, които спечелиха златните медали в категория Under 21 стандартни танци. С поредната си убедителна победа младите таланти не само защитиха шампионския си статут, но и се изкачиха до второ място в световната ранглиста сред повече от 200 танцови двойки от цял свят. Двамата се класираха и на почетното четвърто място в по-голямата възрастова категория. Това е безпрецедентен успех както за клуба, така и за град Бургас, и е ярко доказателство за високото ниво на подготовка и професионализма на бургаската школа по спортни танци.

Отлично представяне записаха и Николай Пеев и София Андреева в категория юноши старша възраст латиноамерикански танци. Те достигнаха до финала на надпреварата и се наредиха на пето място сред най-добрите млади танцови двойки в Европа. Техният успех е още едно доказателство за перспективното развитие на младите състезатели на клуба.

В категория сеньори III стандартни танци Борис и Мария Дачеви също демонстрираха уменията си. В изключително силна конкуренция от над 30 танцови двойки те останаха само на крачка от финала. Въпреки това постигнатият резултат е сред най-значимите успехи в кариерата на новосформираната двойка и им носи ценни точки за изкачване в световната ранглиста при сеньорите.

След отличното си представяне на международната сцена всички състезатели на клуб по спортни танци Бургас продължават усилена подготовка за най-престижното състезание в Европа и света - Откритото първенство на Германия, което традиционно събира най-добрите танцови двойки от всички континенти.

Подготовката на състезателите се провежда в новооткритата спортна танцова зала „Бургас“, намираща се в града , ул. „Чаталджа“ 75, ет. 2. Новата база предоставя отлични условия за тренировъчен процес и допринася за развитието на спортните танци в града.

"Ръководството на клуб по спортни танци Бургас изказва своята искрена благодарност към Община Бургас за постоянната подкрепа, доверието и съдействието, благодарение на които бургаските състезатели продължават да прославят името на града и България на най-престижните международни форуми", заявиха от клуба.

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