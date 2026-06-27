Пореден международен успех за клуб по спортни танци Бургас на европейската сцена

Състезателите на клуб по спортни танци Бургас за пореден път показаха класата на бургаската танцова школа, след като завоюваха престижни отличия на международния турнир, проведен в Грац (Австрия) и затвърдиха позициите си сред елита на европейските и световните спортни танци.

Най-добро беше представянето на шампионите на България Артур Власенко и Ивелина Карчева, които спечелиха златните медали в категория Under 21 стандартни танци. С поредната си убедителна победа младите таланти не само защитиха шампионския си статут, но и се изкачиха до второ място в световната ранглиста сред повече от 200 танцови двойки от цял свят. Двамата се класираха и на почетното четвърто място в по-голямата възрастова категория. Това е безпрецедентен успех както за клуба, така и за град Бургас, и е ярко доказателство за високото ниво на подготовка и професионализма на бургаската школа по спортни танци.

Отлично представяне записаха и Николай Пеев и София Андреева в категория юноши старша възраст латиноамерикански танци. Те достигнаха до финала на надпреварата и се наредиха на пето място сред най-добрите млади танцови двойки в Европа. Техният успех е още едно доказателство за перспективното развитие на младите състезатели на клуба.

В категория сеньори III стандартни танци Борис и Мария Дачеви също демонстрираха уменията си. В изключително силна конкуренция от над 30 танцови двойки те останаха само на крачка от финала. Въпреки това постигнатият резултат е сред най-значимите успехи в кариерата на новосформираната двойка и им носи ценни точки за изкачване в световната ранглиста при сеньорите.

След отличното си представяне на международната сцена всички състезатели на клуб по спортни танци Бургас продължават усилена подготовка за най-престижното състезание в Европа и света - Откритото първенство на Германия, което традиционно събира най-добрите танцови двойки от всички континенти.

Подготовката на състезателите се провежда в новооткритата спортна танцова зала „Бургас“, намираща се в града , ул. „Чаталджа“ 75, ет. 2. Новата база предоставя отлични условия за тренировъчен процес и допринася за развитието на спортните танци в града.