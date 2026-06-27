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Отборният директор на Рейсинг Булс отрече спекулациите, че Никола Цолов е получил предложение за място в отбора през следващия сезон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Отборният директор на Рейсинг Булс отрече спекулациите, че Никола Цолов е получил предложение за място в отбора през следващия сезон
Снимка: БТА
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Отборният директор на тима от Формула 1 Рейсинг Булс - Алън Пърмейн, отрече спекулациите, че на българина Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, че "нищо не е било обсъждано".

Въпреки спадовете във формата на италианския отбор, в Рейсинг Булс се наслаждават на силни представяния през последните кръгове, а Лиъм Лоусън и новобранецът Арвид Линдблад отбелязаха точки на състезанията в Монако и Барселона.

"Не сме говорили нищо за това. Разбира се той е в нашата програма за млади пилоти и се справя фантастично във Формула 2. Това е осмото състезание и все още сме във втората третина от сезона, така че още е много рано и не сме обсъждали нищо. Не знам откъде са дошли слуховете, но със сигурност не е било от нас", заяви Алън Пърмейн, цитиран от уебсайта на Формула 1.

Никола Цолов се присъедини към юношеския отбор на Ред Бул в края на 2024 година, но все още не е взимал участие в тренировки от Формула 1, а от тима предпочетоха да дадат мястото на Аюму Иваса в първата свободна тренировка в Австрия.

Пърмейн остана доволен от представянето на младия японец, който завърши на 15-о място, преди Лоусън и Линдблад да вземат 9-ото и 12-ото място във втората подготвителна сесия за деня.

"Беше много добър ден. Започвайки с първата тренировка, имахме Иваса в колата, който заместваше Лиъм. Той се справи страхотно - научихме някои добри неща, които използвахме във втората сесия. И двамата състезатели са много щастливи. Първите обиколки бяха добри, с добър баланс. Просто работим по програмата си. Ако можем да подобрим спирането малко, там мисля, че е нашата слабост и ще го погледнем преди новия ден. Много по-щастливи сме от миналия уикенд", добави британецът.

Гран При на Австрия е утре от 16:00 часа българско време, а днес предстои трета свободна тренировка от 13:30 и квалификация от 17:00.

#Формула 2 #Никола Цолов

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