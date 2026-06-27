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Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на турнир по бадминтона във Фулъртън (САЩ)

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В спор за място на финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу канадката Рейчъл Чан

калояна налбантова
Снимка: БГНЕС
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Калояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара. Така тя си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата.

Националката се наложи над номер 8 в схемата Юн Шо Сун (Тайван) с 21:15, 21:11 за 35 минути, след като доминираше през цялата среща.

В спор за място на финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу канадката Рейчъл Чан.

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада)с награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде отново Юн Шо Сун (Тайван).

#Калояна Налбантова

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