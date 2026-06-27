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Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Чете се за: 02:17 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата. Тази година реколтата е по-добра от миналогодишната, но доволни ли са производителите и потребителите от цените?

Много череши, голямо предлагане и не толкова голямо търсене има днес на празника на черешата в Кюстендил. Тук сочните плодове се продават на цени между 3 и 4,50 евро за килограм. Когато става въпрос обаче за продажба на едро директно от производител към преработвател цените драстично падат. Като тази година са между 60 и 80 евроцента за килограм череши за преработка.

Валери Йовев има около 60 декара с череши. Споделя, че въпреки отличното качество на плодовете, изкупните цени са доста ниски тази година.

Валери Йовев, черешопроизводител: "На този етап изкупната целта е 60-70 евроцента на пунктовете. Говорим за череша с размер 17-22 диаметър, за прясна консумация в момента почти не се търси череша поради голямото количество, което има в страната."

Цените на черешите за прясна консумация са между 1,20 и 1,30 евро за килограм.

Валери Йовев, черешопроизводител: "Надницата е на килограм между 30 до 40 евроцента е за черешите за преработка, между 50 и 60 евроцента е за прясна консумация. Тоест половината плюс отива за берача и останалото нещо си го делим ние и разходите които сме направили за горива, препарати, торове, резитби."

Заради ниските изкупни цени на едро производители се надяват да си върнат част от разходите с директни продажби на крайните потребители.

Анелия: "Все по-малко управата мисли за нашите разноски по тези череши, те не са малко, така че надявам се празника да върне поне част от вложеното нещо."

Според производители, ако цените се запазят такива и през следващите години може да се очаква много овощари да се откажат от отглеждане на череши.

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