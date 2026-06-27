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Катастрофа между два автомобила в София (СНИМКИ)

Алекс Христов от Алекс Христов
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Пострадала е една жена на 58-годишна възраст

катастрофа два автомобила софия снимки
Снимка: БНТ
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Катастрофа между два автомобила в София. Сигналът е подаден около 13:00 ч. Инцидентът е станал на бул. "България" и ул. "Флора" в посока квартал "Бояна".

По първоначални данни единият автомобил е отнел предимство на другия, съобщиха от СДВР за БНТ. Двата автомобила са управлявани от водачи на 29 години и на 59 години.

Пострадала е една жена на 58-годишна възраст, която се е возила в автомобила с отнето предимство. На място има екипи на пожарната и линейка на Спешна помощ.

снимки: Алекс Христов, БНТ

#катастрофа в София

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