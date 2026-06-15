Португалец е новият треньор на Септември София

Симао Фрейташ ще води Септември София през новия сезон, съобщават от клуба в понеделник.

"Португалският специалист Симaо Фрейташ се присъединява към клуба като старши треньор на представителния отбор", се казва в информацията на Септември, публикувана в официалната страница във Фейсбук.

Фрейташ притежава UEFA Pro Licence и над две десетилетия опит във футбола. В своята кариера е работил в академията на ФК Порто, както и в клубове като Боависта, Тондела, Брага, Зимбру Кишинев и Шандонг Тайшан.

"С богат международен опит в Европа, Азия и Южна Америка, той пристига в Септември със своята философия за развитие на футболистите, модерни методи на работа и стремеж към постоянен прогрес", написаха още от Септември.

В щаба на Фрейтас влизат като асистент треньор - Педро де Оливейра, кондиционен треньор - Фелипе де Соуза и треньор на вратарите Христо Николов.