Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Послания от Super Bowl: за първи път изпълнение само на испански

от БНТ
Послания от Super Bowl: за първи път изпълнение само на испански
Тази година Super Bowl влезе в историята не само със спорта, но и с музиката. За първи път в полувременото шоу прозвуча изпълнение почти изцяло на испански език.

На сцената се появи световноизвестният изпълнител Bad Bunny, който избра да пее на испански пред милионната публика. Така той отправи силно послание към латинообщността в САЩ и показа, че културната идентичност може да бъде част от най-голямото американско шоу.

Изпълнението предизвика силни реакции онлайн. Много млади хора го определиха като смело и вдъхновяващо, защото показва, че различните езици и култури имат място на световната сцена.

Шоуто обаче не беше прието еднозначно. Президентът на САЩ Доналд Тръмп го разкритикува публично, което допълнително разпали дебата за ролята на музиката като форма на социално и политическо послание.

Super Bowl отново доказа, че е много повече от спортно събитие – той е платформа, на която се отразяват важни обществени теми и гласът на новото поколение.

