Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Посрещачът Цветелин Цветанов е следващото ново попълнение в състава на Дея спорт

Посрещачът Цветелин Цветанов е следващото ново попълнение в състава на Дея спорт
Посрещачът Цветелин Цветанов е следващото ново попълнение в състава на Дея спорт (Бургас). 28-годишният волейболист идва от Добруджа 07 (Добрич), където игра като преотстъпен от Локомотив Авиа (Пловдив).

В кариерата си Цветанов се е изявявал за индийския Бенгалуру Торпидоус, с който стана вицешампион, турския Аккуш Беледийе Спор, унгарския МАФЦ-БМЕ (Будапеща) и Тетевен Волей.

"Чаках няколко възможности за чужбина, но след като не се стигна до споразумение от двете страни, реших да остана в България. От доста дълго време преговарях с Дея и в крайна сметка успяхме да се договорим за условия, които са подходящи и за двете страни", каза Цветелин Цветанов.

"Важен за решението ми бе фактът, че има нов треньор, много млади момчета, и, разбира се, някои опитни състезатели, от които има много какво да науча", допълни Цветанов.

Преди месец Дея привлече първото си попълнение за сезон 2025/2026 - косовският посрещач Ерион Байрами.

