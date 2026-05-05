Поставиха триметрова реплика на трофея на Джиро д'Италия в Пловдив

Поставиха триметрова реплика на купата на Джиро д'Италия в кръговото кръстовище на бул. „Марица - юг“ при Водната палата в Пловдив. Маршрутът на колоездачната обиколка ще премине покрай стоманения трофей, с който Пловдив поздравява участниците, гостите и жителите на града, коментира изпълнителният директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев.

Общата височина на инсталацията е 4,5 метра, като в основата ѝ има метален постамент. На него е гравиран надпис през с дата на старта на третия етап и логото на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ . Цялата конструкция тежи около 1,5 тона. За да се подчертае красотата на купата и нейният лъскав ефект, в основата ѝ са монтирани прожектори, които я осветяват през нощта.

По повод домакинството на Джиро д'Италия е поставена и инсталация с розови чадъри на Главната улица в Пловдив. Тя е в участъка от пл. "Централен" до сградата на община Пловдив.

