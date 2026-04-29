Потапова повали бивша №1 и се класира за полуфиналите в Мадрид

Анастасия Потапова заслужи място на полуфиналите на турнира на червени кортове в Мадрид, който е от категория WTA 1000.

25-годишната тенисистка, която играе като „щастлива губеща“ от квалификациите, надигра бившата №1 в света Каролина Плишкова (Чехия) с 6:1, 6:7(4), 6:3 за час и 54 минути.

Потапова спечели пет последователни гейма в първия сет и не срещна трудности срещу девет години по-възрастната от нея чехкиня. Във втората част обаче Плишкова намери своя ритъм и остана равностойна на съперничката си. Сетът беше решен след тайбрек, в който по-опитната състезателка реализира четири минипробива срещу само два на Потапова.

Плишкова започна решаващия сет с брейк, след като се възползва от третата си точка за пробив и впоследствие поведе с 3:1. До края на частта обаче Анастасия Потапова се съвзе и спечели четири поредни гейма, за да си осигури участие в полуфиналната фаза.

Там тя ще се изправи срещу победителката от мача между Марта Костюк (Украйна) и Линда Носкова (Чехия).