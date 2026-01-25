Повече от 60% от германците смятат Тръмп за заплаха за Германия

Повече от половината германци смятат американския президент Доналд Тръмп за заплаха за Германия, посочва социологическо проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА по поръчка на германския вестник "Билд", на което се позова и ДПА.

Докато 24% от запитаните германци в проучването смятат Тръмп за съюзник, повече от 60% от тях определят американския президент като заплаха за страната. В проучването, което беше проведено в четвъртък и петък, са участвали 1000 души.

То показва също така, че 52% от германците желаят канцлерът Фридрих Мерц да заеме по-твърда позиция спрямо Вашингтон, докато 32% по-скоро разглеждат сътрудничеството с американския президент като по-правилен подход.

Резултатите от проучването се появяват в контекста на обтегнатите отношения между Европа и САЩ за спора около Гренландия. Тръмп междувременно се отказа от заплахите си да наложи търговски мита на осем европейски държави, в това число и Германия, поради тяхното несъгласие с американския контрол над полуавтономния датски арктически остров.