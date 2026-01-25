БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повече от 60% от германците смятат Тръмп за заплаха за Германия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:20 мин.
По света
24% от запитаните германци в проучването смятат Тръмп за съюзник

доналд тръмп вечната сделка ndash напредък въпроса гренландия
Повече от половината германци смятат американския президент Доналд Тръмп за заплаха за Германия, посочва социологическо проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА по поръчка на германския вестник "Билд", на което се позова и ДПА.

Докато 24% от запитаните германци в проучването смятат Тръмп за съюзник, повече от 60% от тях определят американския президент като заплаха за страната. В проучването, което беше проведено в четвъртък и петък, са участвали 1000 души.

То показва също така, че 52% от германците желаят канцлерът Фридрих Мерц да заеме по-твърда позиция спрямо Вашингтон, докато 32% по-скоро разглеждат сътрудничеството с американския президент като по-правилен подход.

Резултатите от проучването се появяват в контекста на обтегнатите отношения между Европа и САЩ за спора около Гренландия. Тръмп междувременно се отказа от заплахите си да наложи търговски мита на осем европейски държави, в това число и Германия, поради тяхното несъгласие с американския контрол над полуавтономния датски арктически остров.

След преговорите на Украйна - нов кръг е насрочен за следващата неделя в Абу Даби
След преговорите на Украйна - нов кръг е насрочен за следващата неделя в Абу Даби
Без пробив в Абу Даби - руски удари в Украйна оставиха 1,2 милиона без ток
Чете се за: 04:22 мин.
Бурята "Ингрид" удари части от Европа
Чете се за: 01:00 мин.
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение в арктическия остров
Чете се за: 01:32 мин.
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
Чете се за: 02:50 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Чете се за: 04:30 мин.

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
