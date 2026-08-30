БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за погасяването му

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна

пожар близо рилския манастир готви дрон погасяването
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) във Фейсбук страницата си. По първоначална информация се предполага, че огънят е вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са служители на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара. По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода, посочиха от ЮЗДП.

От държавното предприятие призоваха всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Да не палят огън в гората и в близост до горски територии, а при забелязан дим или пожар незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок, предупредиха от ЮЗДП.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна. Няма опасност да бъде засегнат горски фонд, посочиха от ОД на МВР.

#Рилския манастир #дрон #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от най-тежкия световен триатлон
1
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от...
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
2
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от квалификациите на Шампионската лига по футзал
3
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от...
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
4
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
5
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Регионални

Републикански шампион е с тежка травма на главата след инцидент на състезание със скутери
Републикански шампион е с тежка травма на главата след инцидент на състезание със скутери
Моторист загина след удар в къща в Берковица Моторист загина след удар в къща в Берковица
Чете се за: 00:50 мин.
Заради падналия дъжд облекчават режима на вода в Кюстендил Заради падналия дъжд облекчават режима на вода в Кюстендил
Чете се за: 01:10 мин.
Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас
Чете се за: 01:10 мин.
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс" Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за погасяването му
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за погасяването му
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ) Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Млад мъж отвлече самолет "Чесна" в Унгария и летя над атомната централа "Пакш" Млад мъж отвлече самолет "Чесна" в Унгария и летя над атомната централа "Пакш"
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Моторист загина след удар в къща в Берковица
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Община Струмяни: Осигурена е достатъчно бутилирана и питейна вода...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нидерландските власти няма да разследват смъртта на Ратко Младич в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ