БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Запази

Огънят е обхванал около 40 декара борова гора

Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Слушай новината

Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни.

Огънят е обхванал около 40 декара борова гора. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци.

На някои места гори върхово и това затруднява работата на екипите.

Причината за възникването на пожара се установява, но вероятно е предизвикан от мълния.

Това казаха за БНТ от Държавното горско стопанство в Струмяни.

#село Игралище #пожарите в страната

Водещи новини

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ