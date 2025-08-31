Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Огънят е обхванал около 40 декара борова гора
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни.
Огънят е обхванал около 40 декара борова гора. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци.
На някои места гори върхово и това затруднява работата на екипите.
Причината за възникването на пожара се установява, но вероятно е предизвикан от мълния.
Това казаха за БНТ от Държавното горско стопанство в Струмяни.