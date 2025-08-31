Пожар горя на сметището край пловдивското село Цалапица

Пожар е горял тази сутрин на сметището за битови отпадъци край пловдивското село Цалапица. Четири пожарни екипа, машина за запръстяване и станция за замерване на Сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив са били насочени към мястото.

Към момента откритото пламъчно горене е ликвидирано, обявиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. При замерването с мобилната станция не са отчетени нива на замърсяване на въздуха. Засегнатата от пожара площ е около 500 кв. м.

Сигналът за пламналите отпадъци е получен около 05.00 ч. сутринта. За ликвидиране на тлеещите участъци в дълбочина на място работят булдозер от оператора, челен товарач от сектор СОД и четири самосвала, подсигурени от община Пловдив.

Осигурени са и водоноски от ОП "Чистота". Уведомени са и дежурените еколози на РИОСВ.

Снимка: РДПБЗН - Пловдив