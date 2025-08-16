Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово този следобед. Изгорели са стопански постройки, градини и един товарен бус. Спасени са домовете на хората.

Силният вятър е разпространил огъня в горния край на селото за минути. Според хората огънят е тръгнал от източния край и бързо е обхванал района, в който има много сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. Вероятната причина е детска игра с огъня.