Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:45 мин.
Изгорели са стопански постройки, градини и един товарен бус

Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово този следобед. Изгорели са стопански постройки, градини и един товарен бус. Спасени са домовете на хората.

Силният вятър е разпространил огъня в горния край на селото за минути. Според хората огънят е тръгнал от източния край и бързо е обхванал района, в който има много сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. Вероятната причина е детска игра с огъня.

"Човешка небрежност. Деца са, но не ги знаем кои са", каза Тодор Тодоров, кмет на село Селиминово.

