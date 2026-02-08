БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Пожар в Русе: Горяха гуми в частен имот

Репортер: Ивелина Белчева
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
По първоначална информация вероятната причина за инцидента е късо съединение

пожар русе горяха гуми частен имот
Голям пожар избухна днес в Русе в района на паметника на русофилите. Горели са гуми в частен имот, използван като автобаза.

По първоначална информация вероятната причина за инцидента е късо съединение.

Собственикът на имота е получил леки изгаряния по ръцете, след като се е опитал да потуши огъня с пожарогасител. На място са изпратени четири екипа на пожарната, които бързо са овладели пламъците.

Пострадалият е откаран в спешното отделение за медицинска помощ.

