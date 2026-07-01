Правителствени промени в Северна Македония

Премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски обяви най-мащабните правителствени промени, засягащи една трета от състава на кабинета. Те са насочени в осем ресора.

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ получи министерствата на здравеопазването и на социалната политика, които досега бяха управлявани от кадри на местната албанска партия ВЛЕН в коалицията. Формацията от своя страна, ще получи министерството на правосъдието, което досега беше ръководено от движението ЗНАМ, както и министерствата за отношенията между общностите и на културата.

Сръбският представител в правителството на Мицкоски Иван Стоилкович, който оглавяваше Министерството за отношенията между общностите, ще поеме Министерството на местното самоуправление.