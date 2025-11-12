БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правителството отмени Тристранния съвет, насрочен за утре

Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида съгласуван с партиите, подкрепящи правителството

Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев отменя насроченото за утре заседание на Съвета.

Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета.

Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

