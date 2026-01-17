Празнуваме Антоновден!

На 17 януари Българската православна църква почита Антоний Велики – един от най-известните християнски отшелници. Според житието си той живял дълги години в пълно усамотение в пустинята и доживял до 105 години, запазвайки здравето и силата си.

Година преди смъртта си Антоний Велики се включил в борбата срещу арианската ерес и защитил вярата в открит спор в Александрия.

В народните вярвания Антоновден е ден за предпазване от болести. Затова жените не предат, не плетат и не готвят боб и леща, за да не „разгневят“ болестите като чума и шарка.

Според легенда Антон и Атанас били братя близнаци и изобретили ковашките клещи. Затова Антоновден и Атанасовден се празнуват един след друг и са празник на ковачите, железарите и ножарите.

Имен ден празнуват:

Антон, Андон, Антоан, Антония, Антонина, Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, Донко и Донка.