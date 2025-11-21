БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
7681
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази
честваме въведение богородично ndash деня християнското семейство
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

На 21 ноември православната църква чества празника Въведение Богородично – Денят на християнското семейство и младеж.

Когато пречистата Дева навършила три години, праведните ѝ родители – Йоаким и Ана – изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм и я посветили на Бога.

Древните отци на църквата, като възпяват Въведение Богородично със свещени песни, разказват как Йоаким и Ана събрали своите роднини и приятели, млади девойки със свещи в ръце вървели пред светата Дева, а след тях родителите я водели и я довели до Йерусалимския храм. Първосвещениците и служителите в храма ги посрещнали с пеене на свещени химни.

Дева Мария била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и, за почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното.

Първосвещеник Захария - баща на св. Йоан Кръстител - въвел пречистата Дева в Светая Святих, където влизал веднаж в годината само първосвещеникът. Праведните родители принесли дарове и жертви на Бога и след това, като получили благословение от свещениците, се върнали с роднините си в Назарет. Св. Дева Мария живеела при храма. Там в отделни помещения живеели млади девойки, посветени Богу, също така и вдовици, които служели в храма. Там живеели също странници и пришълци. Към тях се присъединила и св. Ана, майка на св. Богородица, която овдовяла скоро след въвеждане на пречистата Дева в храма. Но тя живяла кратко време със своята пресвета дъщеря. Скоро след мъжа си и тя починала.

Св. Дева се възпитавала под надзора на по-възрастните благочестиви девойки, тя усърдно се трудела, непрестанно се молела, обичала да чете светото Писание. Църквата я нарича прекрасна зора, от която изгряло Слънцето на правдата.

Когато пречистата Дева стигнала до възраст, на която девиците, които се възпитавали при храма, обикновено се връщали в света и се омъжвали, свещениците поискали тя да постъпи по същия начин. Но Дева Мария им открила своето желание - да посвети себе си на Бога и да не встъпва в брак. Тогава те, по внушение от Светия Дух, я сгодили за престарелия Йосиф, роднина на нейните родители. Той станал покровител на пречистата Дева и уважавал обета, който тя дала пред Бога.

Иконата "Въведение на Божията майка" представя тригодишната Дева Мария, възкачваща се по стъпалата и влизаща в храма.

Въведение Богородично за първи път се е отпразнувал като самостоятелен празник през 715 година.

През 543 година император Юстиниан Велики построил в Константинопол църква, посветена на Въведение Богородично. Празникът се отбелязва в периода на Рождественските пости. На този ден вярващите приемат свето причастие, а с него и нови сили за борба с греха.

Този ден Църквата е приела и за Ден на християнското семейство. Семейното ходене на църква в този ден символизира влизането на 3-годишната Мария в храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Защото семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога и православието, за християнските добродетели, на които векове се е крепял българският род.

С решение на Св. Синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът се чества и като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж.

Този празник напомня на родителите и учителите, че трябва да възпитават децата в благочестие и вяра, в послушание към родителите си и чистота на нравите.

Вижте какво каза за празника отец Георгий Стоименов от храм "Свети Архангел Михаил" във Варна:

#Ден на християнското семейство  #въведение богородично

Последвайте ни

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
2
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
3
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Общество

9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Когато рисунките говорят за живота:Изложба за безопасно шофиране в Пловдив Когато рисунките говорят за живота:Изложба за безопасно шофиране в Пловдив
Чете се за: 02:02 мин.
"Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата? "Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата?
Чете се за: 01:15 мин.
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
"Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС "Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС
Чете се за: 03:32 мин.
„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора „Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:40 мин.
Криминално
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си 9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват...
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ