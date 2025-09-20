Преди мача с Португалия

България достигна до осминафиналите след отлично представяне в предварителна група „Е“, в която воденият от Джанлоренцо Бланджини тим записа три победи в три срещи.

Срещата ще се играе на 22 септември от 10:30 часа българско време.

Победителят ще се изправи срещу победителя от двубоя между Словения и САЩ, които ще играят от 15:00 часа по-късно на същия ден.

Припомняме, че националите се наложиха с по 3:0 срещу Германия и Чили и победиха Словения с 3:2, и завършиха на първо място в своята група.