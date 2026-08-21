Преди президентския вот в Турция: Трима опозиционери с шанс да победят Реджеп Ердоган

Александър Вучич за първи път обяви евентуални дати за предсрочни избори – 18 или 25 октомври. Точната дата обаче ще стане ясна през следващите дни. На фона на мащабни протести сръбският президент многократно обещаваше да се оттегли и да свика предсрочен вот. Редовни парламентарни избори в Сърбия са планирани за декември 2027 г.

Предсрочни избори в Сърбия: Вучич за първи път посочи евентуални дати

А в Турция – трима души биха получили повече гласове от президента Реджеп Ердоган при балотаж, сочи проучване. Това са кметът на Анкара Мансур Яваш, лидерът на опозиционната „Нова партия“ Йозгюр Йозел и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Ако не бъде променена конституцията, Ердоган няма право да се кандидатира за вота през 2028 г.