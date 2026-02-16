Предлагат нови правила за прием в ясли и градини в София

Приемът в общинските ясли и детски градини в София може скоро да става по нови правила. Столична общинапубликува за обществено обсъждане промени в наредбата за класиране на децата.

Една от основните промени е свързана с адресната регистрация. Досега постоянният адрес носеше повече точки, което поставяше в неравностойно положение семейства, живеещи под наем. Новите правила целят по-справедливо класиране за тези родители.

Промени има и за отдалечените райони – децата ще получават допълнителна точка, ако кандидатстват в детска градина в своя район или в съседно населено място, обясни заместник-кметът Десислава Желязкова.

Отпада и бонус точката за деца, които вече са посещавали ясла. Причината – част от тези деца не посещават редовно, но заемат места и ограничават приема на нови кандидати. Промяната ще важи от следващата година.

Сред новите правила е и възможността за спешен прием на деца, чиито родители са задържани и няма кой да се грижи за тях – без допълнителни административни процедури.

Планира се още яслите да преминат към Министерството на образованието, с обща програма за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години. Медицинските сестри няма да бъдат в групите, но ще работят в специални кабинети, като броят им ще бъде увеличен.

Очаква се новите правила да влязат в сила още преди следващото голямо класиране за прием в ясли и детски градини.