Древни златни рудници открити край Стремци

Край кърджалийското село Стремци са открити древни златни рудници, известни като „Стремските лабиринти“. Археолозите установяват, че това не е светилище, както се е смятало първоначално, а сложна система от подземни галерии за добив на злато.

Рудниците представляват истински лабиринт от тунели, издълбани в скалите още в древността. Част от тях са достатъчно широки, за да се преминава изправен, но мястото все още не е обезопасено и не е подходящо за свободни посещения.

Според учените златото от тези рудници може да е използвано при развитието на близкия древен град Перперикон. Това прави находката особено ценна за историята на региона.

Обектът вече е обявен за паметник на културата, а очакванията са в бъдеще да бъде включен в туристически маршрути заедно с други забележителности в района.