

Пътуващият фестивал на науката пристигна в Габрово и до вечерта посреща посетители в Дом на културата „Емануил Манолов“. Събитието събира ученици, учени и любители на науката в едно голямо откривателско преживяване.

Младите посетители могат да видят минерали с космически произход, да „пътуват“ до ледниците на Антарктика, да научат повече за космическите технологии, за лъжите в географските карти, както и за вирусите в условията на променящ се климат. Фестивалът показва връзката между миналото и бъдещето – от динозаврите до храните и технологиите на утрешния ден.

Участват университети, научни музеи, технологични компании и образователни организации.

Фестивалът се организира от Фондация „Красива наука“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Българска академия на науките.

Акцентът на фестивала е върху критичното мислене и борбата с дезинформацията чрез научни факти. Срещите с учени показват, че науката може да бъде разбираема, вдъхновяваща и полезна за всички възрасти.