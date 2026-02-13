БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

Пътят към подиума започва в детството: как Лора Христова стигна до олимпийския медал

Деца
Троян празнува: „Нашето момиче" Лора Христова е гордостта на България

лора христова бронзов медал игрите милано кортина 2026 галерия
В Троян настроението е празнично. Това е родният град на бронзовата олимпийска медалистка от Милано/Кортина Лора Христова. Целият град гледа старта ѝ и стискаше палци до последно.

Бащата на Лора все още трудно крие вълнението си. Според него успехът ѝ е резултат от много труд и постоянство. Лора има зад гърба си впечатляваща колекция от медали – златни и сребърни отличия от световни първенства за юноши, както и титли от зимни шампионати.

Тя започва с биатлона още в трети клас и вече повече от 11 години не спира да тренира. Първите години – в Троян, а през последните четири – като част от националния отбор. „Сама се запали и намери себе си в биатлона“, разказва баща ѝ.

След спечелването на бронза първите ѝ думи към него били: „Тате, много е яко“.

Хората, които я познават от дете, са убедени, че това е само началото. Първият ѝ учител по ски си спомня как още като малка е показвала талант и характер. А в Троян всички вярват, че след бронза ще дойде и олимпийското злато.

Въпреки натоварената програма с националния отбор, Лора не забравя родния си град. Тя намира време да помага и да предава опита си на деца, които мечтаят да тръгнат по нейния път.

Днес Троян е горд. А мечтата е ясна – на следващата Олимпиада Лора Христова да се върне със златен медал.

