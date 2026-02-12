Лора Христова с бронз на 15 км от Зимните олимпийски игри

Българската състезателка Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Това е голям успех за Лора и за България, защото тя показа много силно каране срещу най-добрите в света.

В старт от 15 км със свободен стил Христова бе между лидерите през почти целия мач и завърши на третото място, като взриви силна реакция от публиката и феновете у нас.

Медалът е важен не само за нея, но и за целия български зимен спорт, защото показва, че можем да се състезаваме на високо равнище с атлети от страни с дълга традиция в зимните спортове.

Лора сподели, че се радва на постижението, но вече мисли и за следващите си участия и цели в спорта.