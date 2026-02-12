БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лора Христова с бронз на 15 км от Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
лора христова награждаването съм щастлива успях взема бронз мен означава
Слушай новината

Българската състезателка Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Това е голям успех за Лора и за България, защото тя показа много силно каране срещу най-добрите в света.

В старт от 15 км със свободен стил Христова бе между лидерите през почти целия мач и завърши на третото място, като взриви силна реакция от публиката и феновете у нас.

Медалът е важен не само за нея, но и за целия български зимен спорт, защото показва, че можем да се състезаваме на високо равнище с атлети от страни с дълга традиция в зимните спортове.

Лора сподели, че се радва на постижението, но вече мисли и за следващите си участия и цели в спорта.

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
2
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
5
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
6
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Спорт

Българският национален отбор по тенис до 12 г. спечели европейско сребро
Българският национален отбор по тенис до 12 г. спечели европейско сребро
Словения защити олимпийската си отборна титла в ски скока Словения защити олимпийската си отборна титла в ски скока
Чете се за: 00:47 мин.
Трескаво търсене на олимпийските талисмани Тина и Мило в Милано Трескаво търсене на олимпийските талисмани Тина и Мило в Милано
Чете се за: 01:55 мин.
Кой ще вземе златото при танцовите двойки? Кой ще вземе златото при танцовите двойки?
Чете се за: 00:45 мин.
Колко струват Зимните олимпийски игри и какво ще оставят след себе си? Колко струват Зимните олимпийски игри и какво ще оставят след себе си?
Чете се за: 01:37 мин.
Посрещане като за шампион: Тервел Замфиров се завърна от Олимпиадата Посрещане като за шампион: Тервел Замфиров се завърна от Олимпиадата
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Скандали в парламента заради случая "Петрохан" Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен" Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
Чете се за: 13:00 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ