Кой ще вземе златото при танцовите двойки?

Тази вечер танцовите двойки ще разпределят втория комплект медали в олимпийския турнир по фигурно пързаляне на Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026.

Големият въпрос е дали трикратните световни шампиони Мадисън Чок и Евън Бейтс ще донесат второ злато за САЩ, или олимпийският шампион от Пекин 2022 Гийом Сизерон, този път с новата си партньорка Лоранс Фурние Бодри, ще обърне битката.

Очаква се напрегнато състезание с висока трудност и артистичност на леда.

Гледайте прякото предаване по БНТ 1 днес от 22:00 часа.