ИЗВЕСТИЯ

Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с Европейския инвестиционен фонд

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE, според приетата програма за работа на депутатите.

Целта е да се осигури правна валидност на подписаните споразумения, с които се удължава действието на рамковото и финансовото споразумение до 31 декември 2035 година. По този начин се гарантира управлението на Холдинговия фонд JEREMIE от Европейския инвестиционен фонд, създават се условия за реинвестиране на рециклирания ресурс по нови финансови инструменти и се осигурява стабилност в подкрепата за малките и средните предприятия, както и за иновативните и високотехнологичните сектори на икономиката.

Като втора точка е предвидено парламентът да разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки – от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн – от друга.

В редовния парламентарен контрол се предвижда да участват вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов и министрите в оставка Иван Иванов и Манол Генов.

