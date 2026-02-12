Новините 12.02.2026 г.

Акценти за деня:

Втори медал за България от Зимните олимпийски игри

Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км в биатлона. 22-годишната българка беше безгрешна в стрелбата.

Еврокомисията с план за действие срещу кибертормоза

Европейската комисия представи нов план за действие срещу кибертормоза. Целта е интернет да стане по-безопасно място за деца и тийнейджъри.

Instagram, Facebook и YouTube са обвинени в умишлено пристрастяване на деца

Три от най-големите социални мрежи – Instagram, Facebook и YouTube са обвинени в умишлено пристрастяване на деца към техните платформи. Делото се води в Калифорния и се очаква да промени напълно дизайна на социалните мрежи.

Унищожителни наводнения в Португалия

Кадри, заснети от дрон, показват преливащи реки в района на Коимбра, Португалия. Властите евакуираха около 3000 жители като предпазна мярка.

Успешен демонстрационен полет на електрически самолет с вертикално излитане

Успешен демонстрационен полет на един от най-големите електрически самолети с вертикално излитане в Европа. За разлика от други разработки, насочени към въздушни таксита, апаратът „Ромео“ е предназначен за „мисии от критично значение“.

Кралицата на Нидерландия започна обучение за резервист в Кралската армия

Кралица на Нидерландия Максима официално започна обучението си за резервист. Тя ще се присъедини към Кралската нидерландска армия. В момента Максима е редник в армията и ще се обучава тази година. След завършване ще бъде повишена в чин подполковник.

Състоя се традиционният обяд на номинираните за „Оскар“

Традиционният обяд на номинираните за „Оскар“ се състоя в Бевърли Хилс, Калифорния. Номинираните в различни категории позираха за обща снимка преди връчването на наградите следващия месец.

Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“ от МВнР

Примата на българската музика Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“. Отличието ѝ беше връчено от външния министър в оставка Георг Георгиев и идва в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май в парижката зала „Олимпия“.

СПОРТ

Звездните хокейни отбори на Канада и САЩ играят първите си мачове в Олимпиадата днес

Днес звездните хокейни отбори на Канада и САЩ ще изиграят първите си мачове, водени от играчите си от Националната хокейна лига (НХЛ). Рекорден брой от 148 хокеисти от най-зрелищното първенство зад океана попълват селекциите на 11 от 12 тима в Олимпийските финали.

Французи се окичиха с олимпийското злато в танцовите двойки по фигурно пързаляне

Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон от Франция спечелиха златните медали при танцовите двойки на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Италиански триумф при шейните в двойките и при мъжете в Милано-Кортина

Италианците Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер спечелиха олимпийската титла на шейни по двойки при мъжете в Кортина д'Ампецо. Това бе една от най-големите изненади.

Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг

Сребърен медал от първите модерни Олимпийски игри в Атина през 1896 г. ще бъде продаден на търг в Дания. Надаването ще се проведе онлайн на 1 март.