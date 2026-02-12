БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

Новините 12.02.2026 г.

Акценти за деня:

Втори медал за България от Зимните олимпийски игри

Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км в биатлона. 22-годишната българка беше безгрешна в стрелбата.

Еврокомисията с план за действие срещу кибертормоза

Европейската комисия представи нов план за действие срещу кибертормоза. Целта е интернет да стане по-безопасно място за деца и тийнейджъри.

Instagram, Facebook и YouTube са обвинени в умишлено пристрастяване на деца

Три от най-големите социални мрежи – Instagram, Facebook и YouTube са обвинени в умишлено пристрастяване на деца към техните платформи. Делото се води в Калифорния и се очаква да промени напълно дизайна на социалните мрежи.

Унищожителни наводнения в Португалия

Кадри, заснети от дрон, показват преливащи реки в района на Коимбра, Португалия. Властите евакуираха около 3000 жители като предпазна мярка.

Успешен демонстрационен полет на електрически самолет с вертикално излитане

Успешен демонстрационен полет на един от най-големите електрически самолети с вертикално излитане в Европа. За разлика от други разработки, насочени към въздушни таксита, апаратът „Ромео“ е предназначен за „мисии от критично значение“.

Кралицата на Нидерландия започна обучение за резервист в Кралската армия

Кралица на Нидерландия Максима официално започна обучението си за резервист. Тя ще се присъедини към Кралската нидерландска армия. В момента Максима е редник в армията и ще се обучава тази година. След завършване ще бъде повишена в чин подполковник.

Състоя се традиционният обяд на номинираните за „Оскар“

Традиционният обяд на номинираните за „Оскар“ се състоя в Бевърли Хилс, Калифорния. Номинираните в различни категории позираха за обща снимка преди връчването на наградите следващия месец.

Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“ от МВнР

Примата на българската музика Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“. Отличието ѝ беше връчено от външния министър в оставка Георг Георгиев и идва в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май в парижката зала „Олимпия“.

Звездните хокейни отбори на Канада и САЩ играят първите си мачове в Олимпиадата днес

Днес звездните хокейни отбори на Канада и САЩ ще изиграят първите си мачове, водени от играчите си от Националната хокейна лига (НХЛ). Рекорден брой от 148 хокеисти от най-зрелищното първенство зад океана попълват селекциите на 11 от 12 тима в Олимпийските финали.

Французи се окичиха с олимпийското злато в танцовите двойки по фигурно пързаляне

Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон от Франция спечелиха златните медали при танцовите двойки на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Италиански триумф при шейните в двойките и при мъжете в Милано-Кортина

Италианците Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер спечелиха олимпийската титла на шейни по двойки при мъжете в Кортина д'Ампецо. Това бе една от най-големите изненади.

Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг

Сребърен медал от първите модерни Олимпийски игри в Атина през 1896 г. ще бъде продаден на търг в Дания. Надаването ще се проведе онлайн на 1 март.

Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг
Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг
Състоя се традиционният обяд на номинираните за „Оскар"
Чете се за: 00:35 мин.
Кралицата на Нидерландия започна обучение за резервист в Кралската армия
Чете се за: 00:35 мин.
Успешен демонстрационен полет на електрически самолет с вертикално излитане
Чете се за: 00:30 мин.
Унищожителни наводнения в Португалия
Чете се за: 00:37 мин.
Instagram, Facebook и YouTube са обвинени в умишлено пристрастяване на деца
Чете се за: 01:12 мин.

Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма
Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
