Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима собственост на Белгия

Обиски в сгради на Европейската комисия в Брюксел в рамките на разследване на Европейската прокуратура за възможни нередности при продажба на недвижима собственост на белгийската държава.

Комисията обеща пълно съдействие за провеждане на задълбочено и независимо разследване. Европрокуратурата съобщи само за "събиране на доказателства" в рамките на текущо разследване.

То засяга продажбата на 23 сгради на Еврокомисията през 2024 година. Стойността на сделката се оценява на 900 милиона евро. Комисията иска да се раздели с 25% от офис-пространствата си до 2030 г. заради широкото преминаване към дистанционна работа.