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Представители на БФС проведоха работни срещи в Полша, където обмениха опит с представители на местната Екстракласа

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Спорт
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Посещението е част от усилията на Българския футболен съюз за модернизиране на управлението на професионалния футбол и прилагане на доказани европейски модели в работата на новосъздадения отдел "Професионален футбол".

Снимка: БТА
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Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов и експертите от новосформирания отдел "Професионален футбол" към централата проведоха работно посещение в Полша, където обмениха опит с представители на полската Екстракласа.

В рамките на визитата бяха организирани поредица от работни срещи, посветени на добрите европейски практики в управлението и администрирането на професионалния клубен футбол. Основен акцент в разговорите бяха организацията на първенството, нормативната уредба, структурата на управление и механизмите за развитие на професионалните клубове.

Представителите на БФС проведоха и специализирана среща с маркетинг отдела на Екстракласа, по време на която се запознаха с добрите практики в изграждането и развитието на първенството като бранд, работата с търговски партньори, комуникационните стратегии, дигиталното съдържание и инициативите за повишаване на интереса и ангажираността на футболните привърженици.

Работната среща бе договорена още по време на организираната от Българската професионална футболна лига 52-а Генерална асамблея на Европейските лиги, която се проведе през пролетта в София - едно от най-значимите събития в годишния календар на организацията. Именно тогава представители на Българския футболен съюз и полската Екстракласа поставиха основите на бъдещо партньорство, насочено към обмен на експертиза и сътрудничество за усъвършенстване на процесите в българския клубен футбол.

Посещението е част от усилията на Българския футболен съюз за модернизиране на управлението на професионалния футбол и прилагане на доказани европейски модели в работата на новосъздадения отдел "Професионален футбол".

"Имаме да подобряваме много неща. Направихме тези срещи, за да извлечем най-добрите примери и практики и да изградим стабилна основа и стратегия за надграждането на процесите по администрирането на българския клубен футбол, така че да отговаряме на най-високите съвременни европейски стандарти", заяви заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, цитиран от официалния сайт на БФС.

#Добрин Гьонов #БФС

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