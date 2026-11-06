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Предстои отливането на бронзовата фигура на кмета на София Иван Иванов

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Предстои да бъде завършена и процедурата по поставяне на паметника

Паметник, Иван Иванов
Снимка: БТА
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Предстои отливането на бронзовата фигура и поставяне на паметника на кмета на София Иван Иванов, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Той ще бъде поставен до метростанция „Стадион Васил Левски“, на кръстовището на булевардите „Драган Цанков“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Решението бе взето от Столичния общински съвет, който одобри доклад на кмета на Столична община Васил Терзиев, председателя на общинския съвет и общински съветници от различни политически групи.

“За” гласуваха 49 от съветниците, двама против и “въздържал се”.

Решението за създаването и за обявяването на конкурс за изработването му е взето от Столичния общински съвет още през 2011 г. Впоследствие са проведени няколко конкурса, без да бъде избран изпълнител.

През 2020 г. е проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, в която на първо място е класиран проектът на скулптора Борис Борисов. Той е автор и на паметника на Алеко Константинов на бул. „Витоша“.

Проектът за паметник на столичния кмет е разгледан и приет от две експертни институции. През 2022 г. е одобрен от Общинския експертен съвет по устройство на територията, а през 2023 г. положително становище изразява и Експертно-художественият съвет към кмета на Столична община.

Скулптурната фигура е изработена от глина и са свалени калъпите, необходими за отливането ѝ от бронз. Предстоят отливането на фигурата и поставянето ѝ на определеното място. Паметникът ще бъде финансиран със средства от бюджета на Столична община.

“София ще отдаде заслуженото признание на един от хората, оставили най-голяма следа в развитието ѝ.” Това каза кметът на Столичната община Васил Терзиев за поставянето на паметника.

Изборът на мястото за паметника е свързан с историята на Рилския водопровод и с паметното събитие от 23 април 1933 г., когато водата от Рила достига София и изпълва специално построения басейн до бившия стадион „Юнак“.

„За мен като кмет това е един от най-важните уроци в делото на Иван Иванов. Градът ни е поверен за определено време. Отговорността ни към него обаче се простира далеч отвъд тези срокове. Решенията, които вземаме днес, ще определят живота на децата ни. Затова сме длъжни да оставяме устойчиви проекти. Да създаваме условия добрите решения да продължават да развиват София. Рилският водопровод ни дава мярка за тази отговорност. Един век по-късно неговото значение продължава да се усеща в живота на София“, каза кметът на Столична община Васил Терзиев.

Бележитият столичен градоначалник инж. Иван Иванов посвещава живота си на работата за града. Успехите му в строителството, транспорта, образованието и социалните дейности дават основание периодът на неговото управление да бъде определян като „златните години на София“.

През 2026 г. се навършват 100 години от откриването на първата част от Рилския водопровод, по който и днес до жилищата на софиянци достига чиста вода от Рила. Това сложно за времето си съоръжение е проектирано и разработено от Иван Иванов, който контролира и изграждането му. Според спомените на съвременници по този повод тогавашният кмет на София ген. Владимир Вазов нарича инж. Иванов „Иван Рилски“.

Назначен за кмет с царски указ през 1934 г., Иван Иванов предприема мащабна модернизация и благоустрояване на столицата. Подобрява се работата на общинските служби, укрепват се финансите на общината и се очертава нова перспектива за устройството на София чрез Мусмановия план. Въвеждат се автобусният и тролейбусният транспорт, като първата тролейбусна линия свързва Горна баня и Княжево.

Построени са 10 нови училища, две болници и три квартални общински бани. Изградени са важни административни сгради – на Българската народна банка през 1934 г., на Съдебната палата през 1940 г. и на Българското радио през 1941 г. Завършена е сградата на Ректората на Софийския университет. Облагородени са Борисовата градина и Южният парк. Столицата придобива все повече от облика и възможностите на съвременен европейски град.

В годините до 1944 г., белязани и от изпитанията на Втората световна война, Иван Иванов работи за модернизирането на столицата с разбирането, че градът е едно цяло. Водоснабдяването, канализацията, улиците, транспортът, зелените площи и чистотата трябва да се развиват с ясна посока и грижа за хората.

През 1947 г. Министерството на електрификацията възлага на Иван Иванов ръководството на комисия за проучване, проектиране и построяване на язовир „Искър“. При откриването на съоръжението обаче името му не е споменато.

#отливане #паметник на Иван Иванов #поставяне

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