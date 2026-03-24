Прекратиха обществена поръчка за ремонт на стадион "Локомотив" поради нарушения

Прекратена е обществената поръчка за ремонт на стадион "Локомотив" поради нарушения, съобщиха от Областната администрация на София. Прогнозната стойност на поръчката е 1 053 360,15 евро без ДДС, като средствата са осигурени по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 г.

Причината за прекратяването са установените редица нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без промяна на условията, при които е обявена. Заложени са ограничителни условия за кандидатите, в нарушение на принципа за свободна конкуренция. Не става ясно и на какво основание са придобити правата върху проекта, се посочва в съобщението.

Ремонтът на стадиона започна през август 2025 г.