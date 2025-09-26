Премиерът Росен Желязков произнася реч пред Общото събрание на ООН

Последен ден от участието на премиера Росен Желязков и българската правителствена делегация в 80-тата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН.

Гледате речта на министър-председателя пред държавните и правителствени ръководители на страните членки.

На фона на разрастващите се конфликти в глобален план, премиерът изтъкна необходимостта от единен отговор на кризите. В изказването си Желязков акцентира на теми като войната в Украйна, необходимостта от трайно прекратяване на огъня в Ивицата Газа и намиране на решение на принципа на две държави, както и на европейската интеграция на Западните Балкани, основана на заслуги.

По темата Украйна, премиерът подкрепи пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната. Той коментира и навлизането на руски дронове и самолети във въздушното пространство на страните от ЕС и НАТО.