Премиерът Росен Желязков произнася реч пред Общото събрание на ООН

Последен ден от участието на премиера Росен Желязков и българската правителствена делегация в 80-тата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН.

Гледате речта на министър-председателя пред държавните и правителствени ръководители на страните членки.

На фона на разрастващите се конфликти в глобален план, премиерът изтъкна необходимостта от единен отговор на кризите. В изказването си Желязков акцентира на теми като войната в Украйна, необходимостта от трайно прекратяване на огъня в Ивицата Газа и намиране на решение на принципа на две държави, както и на европейската интеграция на Западните Балкани, основана на заслуги.

По темата Украйна, премиерът подкрепи пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната. Той коментира и навлизането на руски дронове и самолети във въздушното пространство на страните от ЕС и НАТО.

Росен Желязков, министър-председател: "Пълномащабната руска агресия срещу Украйна, с нейните глобални последици, представлява екзистенциално предизвикателство за основания на правила международен ред. Това не е просто европейски конфликт - той заплашва самата легитимност на Организацията на обединените нации. Напълно неприемливо е държава основател на ООН със статут на постоянен член на Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право и правото в сферата на човешките права. Единственият път към мира е ясен - суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост - напълно възстановена. Необходимо е пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. През последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държавите-членки на ЕС и съюзниците от НАТО с дронове и самолети. Тези действия показват, че Русия е тази, която подкопава перспективите за мир. Тези действия не могат да бъдат толерирани и срещат нашата силна, колективна решимост и отговор."

"Решението за две държави ни дава надежда за мир", каза Желязков пред Общото събрание на ООН по отношение на войната в Газа.

