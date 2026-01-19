БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Премръзнал щъркел намери подслон в параклис край Бургас

Деца
премръзнал щъркел потърси убежище параклис бургас снимки
Снимка: РИОСВ - Бургас
Необичаен кадър от зимата край Бургас. Премръзнал щъркел потърси убежище от студа в малък параклис в района, след като не е успял да отлети на юг преди застудяването.

Птицата е забелязана в дните с минусови температури и силен вятър. Хора от района подали сигнал, а щъркелът бил открит вътре в параклиса, където се опитал да се предпази от ледения студ.

След намеса на специалисти птицата е поета за грижи и наблюдение. Целта е, след като се възстанови, отново да бъде върната в природата.

Случаят трогна местните хора и бързо привлече внимание като пример за това как дивите животни търсят спасение по време на екстремно зимно време.

Учителският синдикат предлага удължаване на междусрочната ваканция
Учителският синдикат предлага удължаване на междусрочната ваканция
От днес Добрич влиза в грипна епидемия, учениците минават онлайн От днес Добрич влиза в грипна епидемия, учениците минават онлайн
Чете се за: 00:50 мин.
Тервел Замфиров написа история в Банско! Тервел Замфиров написа история в Банско!
Чете се за: 01:02 мин.
Ученици върнаха изгубена чанта с пари и лекарства Ученици върнаха изгубена чанта с пари и лекарства
Чете се за: 01:02 мин.
Пловдив празнува културата с фестивала „Пловдив си ти“ Пловдив празнува културата с фестивала „Пловдив си ти“
Чете се за: 01:25 мин.
Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“ Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“
Чете се за: 01:32 мин.

39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
