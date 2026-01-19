Премръзнал щъркел намери подслон в параклис край Бургас

Необичаен кадър от зимата край Бургас. Премръзнал щъркел потърси убежище от студа в малък параклис в района, след като не е успял да отлети на юг преди застудяването.

Птицата е забелязана в дните с минусови температури и силен вятър. Хора от района подали сигнал, а щъркелът бил открит вътре в параклиса, където се опитал да се предпази от ледения студ.

След намеса на специалисти птицата е поета за грижи и наблюдение. Целта е, след като се възстанови, отново да бъде върната в природата.

Случаят трогна местните хора и бързо привлече внимание като пример за това как дивите животни търсят спасение по време на екстремно зимно време.