Претоварени камиони не напускат "Пристанище Бургас"

Всяко товарно превозно средство, което напуска територията на „Пристанище Бургас“ ЕАД, вече задължително преминава през кантар за проверка на общото тегло. Мярката е въведена по разпореждане на министъра на транспорта и със заповед на изпълнителния директор на държавния пристанищен оператор с цел повишаване на безопасността по пътищата.

При установено претоварване на камиона не се издава необходимата кантарна бележка и превозното средство не се допуска да напусне пристанището. Водачът е длъжен да разтовари част от товара или да го преразпредели, след което камионът се претегля повторно. Едва след като теглото отговаря на нормативните изисквания, се разрешава експедицията.

От „Пристанище Бургас“ посочват, че всички служители, ангажирани с товаренето и експедицията на товари, са запознати с новия ред за контрол.