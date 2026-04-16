Президентът Илияна Йотова изказва съболезнования на семейството на композитора Кирил Икономов

Всяка нота в музиката на Кирил Икономов носи неговата неподправена обич към родното и ни вдъхновява да почитаме нашите корени. Той ще живее в сърцата ни като светъл пример за талант, професионализъм и креативност. Това посочва президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на изтъкнатия наш композитор Кирил Икономов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Държавният глава заявява, че маестро Икономов е творец с голямо сърце и неизчерпаема отдаденост към българската музикална култура.