Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Президентът на Чехия изгледа успеха на Тервел Замфиров и поздрави българската делегация

Спорт
Петър Павел бе на пистата при успеха на българския сноубордист.

Снимка: БГНЕС
Президентът на Чехия Петър Павел изгледа на живо успеха на Тервел Замфиров, а след това разговаря с председателя на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева и поздрави българската делегация.

Петър Павел бе на пистата с голяма делегация на страната си за финалите в алпийския сноуборд. В съседство с нея беше българската група, в която бе председателят на БОК Весела Лечева, председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев, вицепрезидентът Георги Бобев и други членове на олимпийския ни тим. Чехите се поздравиха с титла при жените, където Зузана Мадерова спечели изненадващо, въпреки че очакванията бяха за ново злато за друга нейна сънародничка – Естер Ледецка. Това беше трети пореден златен медал за Чехия в тази дисциплина. Нашата Малена Замфирова завърши 10-а в дебюта си на Зимни олимпийски игри.

Десетки български знамена се развяха на пистата в Ливиньо. Сред феновете бяха роднини и близки приятели на семейство Замфирови, както и фенове от цялата страна. Сред тях група от Велинград, учители от София, българи от Германия, Австрия и Швейцария. Всички те с очакване, че ще изпитат шампионска радост от представянето на един от четиримата български сноубордисти.

Представянето на българските снобордисти бе проследено от екип на олимпийския канал, който ще направи специален репортаж.

