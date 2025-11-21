Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата

Пеевски и Борисов демонтират държавата, това заяви пред медии тази вечер президентът Румен Радев.

"Аз искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите във властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума, управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен , но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората. Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление, то даже вече не е задкулисно - то е явно. Над управлението ние имаме една надстройка, която не води изобщо България нито към Европа, нито към една нормална демокрация."

Попитан дали е запознат детайлно с предложението за закриване на Авиоотряд 28, държавният глава отговори:

"Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента, за пред камерите, но всяка седмица лети до Дубай с частен "Фалкон" е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства - наред е държавата. За сега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат."

Президентът коментира и предложения от Доналд Тръмп мирен план за край на войната в Украйна.