БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Пеевски и Борисов демонтират държавата, това заяви пред медии тази вечер президентът Румен Радев.

"Аз искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите във властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума, управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен , но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората. Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление, то даже вече не е задкулисно - то е явно. Над управлението ние имаме една надстройка, която не води изобщо България нито към Европа, нито към една нормална демокрация."

Попитан дали е запознат детайлно с предложението за закриване на Авиоотряд 28, държавният глава отговори:

"Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента, за пред камерите, но всяка седмица лети до Дубай с частен "Фалкон" е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства - наред е държавата. За сега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат."

Президентът коментира и предложения от Доналд Тръмп мирен план за край на войната в Украйна.

"От 3 години, ако си спомняте, аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията. А дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения."

#план за мир на Тръмп #президентът Румен Радев #войната в Украйна #Авиоотряд 28

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
4
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък
6
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Вицепремиерът Зафиров не е оптимист, че Украйна ще приеме плана за мир на Тръмп Вицепремиерът Зафиров не е оптимист, че Украйна ще приеме плана за мир на Тръмп
Чете се за: 01:27 мин.
Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл" Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл"
Чете се за: 00:37 мин.
Рая Назарян: Очаквам ПАЧИС да приеме решения за по-силно сътрудничество в Черноморския регион Рая Назарян: Очаквам ПАЧИС да приеме решения за по-силно сътрудничество в Черноморския регион
Чете се за: 01:45 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка? Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Борисов: Това е най-хубавото нещо - да се протестира Борисов: Това е най-хубавото нещо - да се протестира
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Русия е получила американския план за мир с Украйна Русия е получила американския план за мир с Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ