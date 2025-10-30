БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази
Президентът Радев участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“
Слушай новината

Развитието на модерна икономика, отбранителни способности и дори нашето ежедневие е немислимо без постиженията в космическата наука, технологии и индустрия. Това заяви държавният глава Румен Радев, който днес участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“. Българската компания е специализирана в разработката, асемблирането и производството на космически сателити и е сред най-бързо развиващите се в областта.

"През годините успяхме да развием силна и динамична екосистема в областта на информационните технологии, изкуствения интелект, роботиката, мехатрониката и много други области на съвременните технологии и наука", отбеляза Румен Радев в изказването си.

Президентът посочи, че в рамките на посещението си по-рано тази седмица в Кралство Саудитска Арабия за участие във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“, както и по време на проведените от него срещи, страната ни многократно е била определяна като „силициевата долина на Балканите“.

„Това е напълно заслужено признание за вдъхновението и труда на много хора, както и за усилията на всички нива – държавно и обществено“, посочи той.

Държавният глава напомни, че страната ни има над 50 г. опит в космическите изследвания и индустрия. Сред българските успехи в областта той открои факта, че сме шестата държава, изпратила човек в космоса и третата, започнала да произвежда космически храни. Първата космическа оранжерия „Свет“ е българско изобретение. В нея пшеница е била успешно отгледана за първи път в космоса, а през 1972 г. е изведен в космоса и първият български космически прибор, Прибор-1 (П-1), допълни Румен Радев. Той добави също така, че през годините учени от БАН разработват повече от 150 уникални научни инструменти, като някои от тях все още работят на борда на Международната космическа станция, а един продължава и днес да обикаля в орбитата на Марс, готов да предава информация обратно на Земята.

Румен Радев припомни и за създадения у нас Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който е първият по рода си в Източна Европа и уверено напредва в разработването и моделирането на квантовите технологии и изкуствения интелект.

"България е и с най-голям брой ИТ специалисти на човек от населението, което ни прави привлекателна дестинация за инвестиции от компании, които искат да развиват високотехнологичен бизнес", подчерта държавният глава.

В изказването си Румен Радев посочи също така, че „ЕндуроСат“ е не само космическа компания, а ясен пример, че не съществуват граници за успеха, когато са налице смела визия, усърдна работа и екипни усилия. Компанията е лице на възможностите, които страната ни може да предложи на нашите партньори и съюзници, заяви президентът.

Държавният глава открои и дейността на „ЕндуроСат“ за развитието на потенциала на младите хора чрез образователната програма „Space Challenges“, която развива таланти от България и чужбина, предоставяйки възможност за теоретично и практическо обучение. Той отбеляза още и разработената от „ЕндуроСат“, съвместно с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистърска програма по „Космическо инженерство и технологии“ за подготовката на следващото поколение космически инженери.

#президентът Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
4
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
6
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Политика

Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план
Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план
Опозицията коментира продажбата на рафинерията в Бургас Опозицията коментира продажбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:22 мин.
Депутатите отхвърлиха предложение за ограничаване на достъпа до власт на санкционирани по "Магнитски" Депутатите отхвърлиха предложение за ограничаване на достъпа до власт на санкционирани по "Магнитски"
Чете се за: 01:27 мин.
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик
Чете се за: 01:32 мин.
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката "Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ