БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
президентът румен радев поздравява доналд тръмп случай националния празник сащ
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес, написа президентът Румен Радев в профила си във Фейсбук по повод Деня на независимостта.

Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще, допълва държавният глава.

Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права, пише още президентът Радев.

Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен, само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист, заявява Радев.

#президента Румен Радев #президентът Румен Радев #Денят на Независимостта

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
4
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Общество

Делян Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората
Делян Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното "Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
Чете се за: 03:37 мин.
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
Българите - втори по лишения в Европа Българите - втори по лишения в Европа
Чете се за: 00:40 мин.
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното "Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ