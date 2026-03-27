При полицейска акция задържаха 62-годишен мъж със списъци

При специализирана полицейска акция, проведена на база събрана оперативна информация, екипи на Районното управление в Септември са извършили проверка на търговски обект, намиращ се в една от ромските махали в града. Обектът е собственост на 64-годишен местен жител.

В павилиона органите на реда установили самоличността и на 62-годишен жител на град Септември. У посетителя в обекта била открита сумата от 5440 евро в различни купюри, като мъжът не успял да даде обяснение за произхода и предназначението на парите.

В хода на разследването са иззети записи от камери, както и списъци с имена на хора.

62-годишният мъж е задържан за срок от 24 часа в ареста на местното полицейско управление. Работата по случая продължава, като всички процесуални действия се осъществяват под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.